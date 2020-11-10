Чавушоглу и Лавров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

АНКАРА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели во вторник телефонные переговоры, сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хроника событий

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"Наш министр провел телефонные переговоры с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждалась [ситуация] в Нагорном Карабахе", - сказал собеседник агентства.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.