В Иране напомнили Трампу об ответственности за убийство Сулеймани

ТЕГЕРАН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не может быть освобожден от судебного преследования за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД республики Саид Хатибзаде.

"Мы совершенно не согласны с тем, что причастные к этому преступлению, особенно Трамп как главный виновник, могут получить иммунитет и избежать судебного преследования в соответствии с нормами международного права", - цитирует его агентство ISNA. По словам Хатибзаде, "иммунитет как в международном, так и в обычном праве, не означает безнаказанность".

29 июня прокурор Тегерана Али Мехр заявил, что власти Ирана требуют от Интерпола объявить Трампа в международный розыск за убийство генерала Сулеймани.