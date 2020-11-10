МИД Китая: смерть волонтера в Бразилии не имеет отношения к испытанию китайской вакцины

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Смерть одного из волонтеров в ходе испытания вакцины от коронавируса китайской фармакологической компании Sinovac Biotech в Бразилии наступила не из-за применения этого препарата. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Мы обратили внимание на эту новость. <…> Данное происшествие не имеет какого-либо отношения к вакцинации", - сообщил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Sinovac Biotech "постоянно поддерживает контакты с бразильской стороной по соответствующему вопросу".

Как сообщил ранее глава Института Бутантан Димас Ковас, приостановка клинических испытаний препарата "Коронавак" китайской фармакологической компании Sinovac Biotech в Бразилии, предположительно, объясняется смертью одного из волонтеров.