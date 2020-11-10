Лукашенко призвал до конца года создать профсоюзы на всех частных предприятиях Белоруссии

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал до конца года решить вопрос создания профсоюзных организаций на всех частных предприятиях республики. Об этом сообщило во вторник агентство БелТА .

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", - заявил глава государства на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

По его словам, профсоюзы должны быть как на государственных, так и на частных предприятиях, что позволит трудящимся понимать позицию государства. "Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация, - отметил глава республики. - Поэтому должно быть это реализовано. Все должны понимать государственную позицию".

Лукашенко подчеркнул, что власти республики будут поддерживать профсоюзы на всех уровнях, а интересы граждан должны быть главным приоритетом политики государства. "Интересы народа, интересы наших трудяг должны лежать во главе угла нашей политики", - отметил он.

Лукашенко заявил, что частные предприятия, которые откажутся создать профсоюзные организации, будут ликвидированы.

"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше", - заявил глава государства на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.