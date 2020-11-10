В МИД Турции заявили, что продолжат следить за ситуацией в Нагорном Карабахе

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Турция продолжит следить за ситуацией в Нагорном Карабахе и будет дальше поддерживать Азербайджан. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

"Армения была той стороной, которая начала войну, - утверждал глава МИД республики. - Пусть это станет уроком. Мы продолжим следить за развитием событий на поле боя и за столом переговоров. Теперь стоит вопрос о том, как будет осуществлен мониторинг и контроль [за соблюдением соглашения по Нагорному Карабаху], мы также продолжаем обсуждать эти темы".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.