Си Цзиньпин предложил ШОС создать "горячую линию" по эпидемиологической обстановке

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай предлагает странам - членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать "горячую линию" по обмену информацией об эпидемиологической ситуации и трансграничных инфекционных заболеваниях. Об этом во вторник заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС, который проходит в формате видеоконференции.

"Китайская сторона предлагает создать горячую линию между национальными центрами по санитарно-эпидемиологическому контролю стран - членов организации по профилактике и борьбе с заболеваниями для своевременного обмена информацией о трансграничных инфекциях", - указал глава государства.

Страны ШОС должны поддерживать руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и вместе противостоять политизации пандемии, заявил председатель КНР. "Необходимо поддерживать ключевую руководящую роль ВОЗ, выступать против политизации пандемии <...>, сообща противостоять политическому вирусу", - отметил он