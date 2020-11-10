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Си Цзиньпин предложил ШОС создать "горячую линию" по эпидемиологической обстановке

Страны ШОС должны поддержать ВОЗ и вместе противостоять политизации пандемии, указал председатель КНР

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китай предлагает странам - членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать "горячую линию" по обмену информацией об эпидемиологической ситуации и трансграничных инфекционных заболеваниях. Об этом во вторник заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС, который проходит в формате видеоконференции.

"Китайская сторона предлагает создать горячую линию между национальными центрами по санитарно-эпидемиологическому контролю стран - членов организации по профилактике и борьбе с заболеваниями для своевременного обмена информацией о трансграничных инфекциях", - указал глава государства.

Страны ШОС должны поддерживать руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и вместе противостоять политизации пандемии, заявил председатель КНР. "Необходимо поддерживать ключевую руководящую роль ВОЗ, выступать против политизации пандемии <...>, сообща противостоять политическому вирусу", - отметил он

Теги
КитайШанхайская организация сотрудничестваСи ЦзиньпинПандемия COVID-19
ШОС
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