Токаев назвал председательство России в ШОС продуктивным и полезным

НУР-СУЛТАН, 10 ноября. /ТАСС/. Завершающееся председательство России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было продуктивным и полезным. Об этом заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания совета глав - государств ШОС, которое проходит в формате видео-конференц-связи.

"Пандемия коронавируса не позволила нам встретиться в очном формате, однако это нисколько не умаляет важности саммита. Российское председательство при полной поддержке всех государств-членов [ШОС] и секретариата организации было исключительно продуктивным и полезным", - сказал он.

Токаев также отметил, что ШОС продолжает функционировать в штатном режиме, подтверждая свою востребованность и жизнеспособность.