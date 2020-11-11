Особая роль Камалы. Почему вице-президент так важен для Америки Байдена?

Эта должность всегда считалась скорее формальной, но, кажется, сейчас все немного иначе

Еще во время предвыборной кампании Джо Байден говорил, что является "кандидатом переходного периода", который участвует в выборах, чтобы обеспечить передачу власти новому поколению лидеров. В 2024 году, когда в США будет проходить очередное голосование, политику исполнится уже 82 года. Скорее всего, он откажется от участия в битве за второй срок и уступит место более молодому кандидату. На этом фоне особый интерес вызывает его соратница по предвыборной гонке — новоизбранный вице-президент Камала Харрис. Несмотря на то что Дональд Трамп все еще отказывается признавать поражение на прошедших выборах, некоторые зарубежные лидеры уже направляют демократу Джозефу Байдену официальные поздравления. Теперь практически не осталось сомнений, что именно он возглавит Белый дом в январе 2020 года.

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Байден станет самым старым на момент вступления в должность президентом в истории США: 20 ноября ему исполнится 78 лет. Из-за этого в СМИ нередко ставятся под вопрос его когнитивные и физические возможности для полноценного управления страной. О том, что престарелый демократ попросту не справится со своими обязанностями, не раз говорил и действующий президент Дональд Трамп, указывая на нередкие ляпы и оговорки своего оппонента. Он также утверждал, что Байден специально принимает стимулирующие таблетки, чтобы сохранять ясность ума перед дебатами и публичными выступлениями. Впрочем, президент никогда не подкреплял свои слова никакими доказательствами, но зато постоянно называл конкурента "сонным Джо". Публичные фиаско Байдена Во время предвыборной кампании Джо Байден действительно не раз делал странные, а порой и откровенно абсурдные заявления. К примеру, он путался в цифрах, говорил, что голосующие за Трампа афроамериканцы — "не черные", что дети из малообеспеченных семей "такие же умные и талантливые, как и белые дети", представлял всем свою сестру, указывая на супругу, а недавно публично назвал внучку именем покойного сына Бо.

' Sky News Australia/YouTube'

В летние месяцы демократ не слишком часто появлялся перед камерами. Это породило слухи о том, что его штаб специально прячет политика от публики. Любая неосторожная фраза кандидата грозила поставить крест на его предвыборной кампании. Сам же Байден, хотя и предлагал сомневающимся в его здоровье посоревноваться в отжиманиях, все же признавал, что возраст имеет значение. В штабе демократа давали понять: он не собирается оставаться на посту президента более чем на один срок. Сам Байден называл свою кампанию "мостом для нового поколения". На этом фоне особый интерес вызывает его соратница по предвыборной гонке — новоизбранный вице-президент Камала Харрис. Фактически она станет вторым по значимости человеком в американской политике. В случае болезни, отставки или вдруг смерти верховного главнокомандующего вся полнота президентской власти перейдет именно к ней. Если учесть возраст и физическое состояние Джо Байдена, то вполне может быть, что наиболее важная фигура в новом политическом сезоне — именно Харрис, а не всенародно избранный президент. Первая во всем Сначала она была первой женщиной на должности прокурора Сан-Франциско, затем первой женщиной, ставшей генеральным прокурором Калифорнии, позже она оказалась первой индо-американкой, избранной в Сенат, а вскоре — первой индо-американкой, вступившей в президентскую гонку. Теперь дочь выходца с Ямайки и уроженки Индии станет первой в истории США женщиной — вице-президентом.

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На вопрос, почему на роль своей соратницы Джо Байден выбрал именно Харрис, демократ отвечал, что она "умна как дьявол" и "действительно принципиальна". "У нее значительный опыт работы в крупнейшем штате страны, где она управляла департаментом юстиции, который уступает лишь Министерству юстиции Соединенных Штатов", — говорил политик в своем интервью программе "60 минут". Выбор Харрис на роль кандидата в вице-президенты США стал в том числе попыткой демократов собрать вокруг себя прогрессивный и молодой электорат, который изначально питал мало симпатий как к Трампу, так и к Байдену. Еще в августе 2020 года 25% респондентов, опрошенных Gallup, заявляли, что не один из кандидатов в президенты не вызывает у них доверие. 52% сторонников демократов хотели бы, чтобы их партию представлял не Байден, а кто-то другой. Относительно молодая и темнокожая Харрис стала полным контрастом своего не слишком популярного шефа, что явно пошло на пользу Демократической партии. Двойное дно Камалы Несмотря на свою долгую работу в правоохранительных органах, политические оппоненты Харрис в лице республиканцев обвиняли ее в "радикальном социализме". В одном из интервью Fox Business Трамп назвал ее "самым либеральным человеком в Сенате США". При этом журналисты CNN, которые рассмотрели решения Харрис на посту сенатора, пришли к выводу, что она скорее умеренный или даже прагматичный политик. К примеру, сначала она поощряла программу Берни Сандерса о бесплатной медицине для всех, но позже выпустила свой, гораздо более центристский план медицинского страхования. Документ предлагал сохранить участие страховых компаний в системе здравоохранения, но призывал взять под контроль тарифы и расширить предоставляемые ими услуги. Согласно экспертам в области права, чье заключение приводит газета USA Today, Харрис никогда не была и прогрессивным обвинителем.

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"Юристов, которые работали на окружного прокурора Сан-Франциско Харрис, часто обвиняли в неправомерных действиях и "срезании углов" ради обвинительных приговоров, даже если из-за этого в тюрьму попадали невиновные люди. Она не сделала ничего, чтобы это остановить", — пишет издание. В 2004 году она отказалась добиваться смертной казни для члена банды, застрелившего офицера. Зато в 2014 году, будучи генпрокурором Калифорнии, она же обжаловала решение судьи о неконституционности смертной казни. С другими вопросами у бывшего генпрокурора тоже все не так однозначно. С одной стороны, она поддерживает "новую зеленую сделку" и борьбу с климатическим кризисом, но с другой — заявила, что администрация Байдена не будет запрещать фрекинг (технология добычи нефти и газа путем гидравлического разрыва пласта, которую часто критикуют экологи). Харрис выступает против урезания финансирования полиции, призывая к переосмыслению "того, как мы обеспечиваем общественную безопасность в Америке". Возможно, поэтому некоторые избиратели прозвали ее "копом Камалой", намекая на прокурорское прошлое. Также она называет "противоречивым" вопрос о расширении состава коллегии Верховного суда, где укрепились консерваторы, хотя сама жестко допрашивала в Сенате тогда еще кандидата на пост верховного судьи Бретта Кавано. Во внешней политике она выступает за давление на Россию и занимает не свойственную многим демократам произраильскую позицию, предлагая защищать страну от нападок в ООН. В качестве одного из своих приоритетов она называла "сворачивание антииммигрантской политики Трампа", а еще грозилась возбудить уголовное дело против действующего президента за его "сговор с Москвой". "Камала Харрис бежала по прогрессивной дорожке и смогла хорошо сбалансировать прогрессивный подход с историей прагматизма, и этот баланс — именно то, чего хочет Байден", — говорил Скотт Малхаузер, который был заместителем главы администрации Байдена во время кампании по переизбранию Обамы в 2012 году. Не просто вице-президент "Он (Джозеф Байден — прим. ТАСС) выбирал на этот пост (вице-президента — прим. ТАСС) такого кандидата, который, по его мнению, в любой момент мог бы взять на себя управление страной", — считает Бетси Фишер Мартин, исполнительный директор Института женщин в политике Американского университета.

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