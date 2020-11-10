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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Глава МИД Азербайджана поблагодарил Лаврова за обеспечение мира в Нагорном Карабахе

Джейхун Байрамов подчеркнул важность трехстороннего заявления, подписанного по инициативе РФ

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил благодарность России за усилия по обеспечению мира в регионе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского МИД.

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"Байрамов подчеркнул важность трехстороннего заявления, подписанного по инициативе Российской Федерации 10 ноября 2020 года, и отметил, что этот документ запускает новый этап в урегулировании конфликта", - говорится в сообщении ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как отметили в МИД Азербайджана, назвал подписание совместного заявления по Нагорному Карабаху важным шагом в направлении урегулирования конфликта, который имеет большое значение с точки зрения обеспечения устойчивого мира в регионе.

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АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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