В Ереване проходит акция с требованием отставки Пашиняна и отмены соглашения по Карабаху

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен протестующих против соглашения по урегулированию нагорнокарабахского конфликта продолжают во вторник демонстрацию у здания парламента Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Акцию протеста транслировали местные новостные порталы.

"Он должен уйти, а это соглашение должно быть аннулировано", - скандировали участники акции протеста.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Министерство обороны и Генеральный штаб Армении заявили во вторник, что ВС страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян заявил во вторник о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.