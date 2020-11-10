Путин: Московская декларация ШОС содержит консолидированные оценки обстановки в мире

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили Московскую декларацию и другие документы по итогам саммита, состоявшегося во вторник в режиме видеоконференции. Итоги мероприятия подвел президент России Владимир Путин.

Он отметил, что к заседанию был подготовлен солидный пакет документов. "Основные результаты отражены в Московской декларации, в которой содержатся консолидированные оценки обстановки на пространстве Шанхайской организации сотрудничества и в мире в целом, подведены итоги российского председательства [в ШОС в 2019-2020 годах], заданы ориентиры в деятельности организации на будущее", - сказал Путин.

Подготовлены также девять решений глав государств, в том числе об утверждении плана действий на 2021-2025 годы, о борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с рядом международных организаций. Кроме того, к саммиту были сформулированы шесть заявлений лидеров ШОС, посвященных в том числе 75-летию Победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусу и сотрудничеству в сфере цифровой экономики.

"Предлагаю сейчас одобрить все эти документы", - сказал Путин, добавив, что секретариат ШОС организует их подписание в рабочем порядке. При этом Московскую декларацию и заявления лидеров планируется также распространить в ООН, сказал президент РФ. Возражений не последовало, после чего российский лидер поблагодарил своих коллег за поддержку итоговых решений саммита.

Путин отметил, что ШОС, которой в 2021 году исполнится 20 лет, "по праву занимает авторитетное место в системе международных отношений". Он пожелал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону успешной и плодотворной работы в рамках председательства республики в ШОС, а также поздравил его с переизбранием на пост президента и недавней инаугурацией.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.

Наблюдатели

Президент РФ заявил о приветствии странами ШОС активного участия стран - наблюдателей в координации усилий на международной арене. "У Шанхайской Организации Сотрудничества созданы все условия для подключения государств - наблюдателей к работе на различных направлениях", - сказал глава российского государства.

"Мы приветствуем ваше активное участие в деятельности нашей организации, в том числе по координации усилий на международной арене, в совместной борьбе с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, развитию торгово-экономических и гуманитарных связей", - обратился Путин к представителям государств - наблюдателей ШОС.

Президент РФ напомнил, что 16 стран выразили желание присоединиться к ШОС или повысить статус в рамках организации до наблюдателя или полноформатного членства. По мнению Путина, "это наглядное свидетельство высокого авторитета Шанхайской Организации Сотрудничества на международной арене". "Исхожу из того, что члены ШОС будут внимательно и взвешенно подходить к оценке поступающих обращений, в первую очередь учитывать интересы укрепления и развития Шанхайской Организации Сотрудничества", - заявил российский лидер.

Говоря о конкретных проектах, которые полезны разным странам, входящим в ШОС, Путин упомянул магистральную трубопроводную систему для поставок газа из России в Китай. Он отметил, что сейчас начинается реализация этого плана. "Это дополнительный маршрут, думаю, что он представляет серьезный интерес для России, для Китая и для Монголии как для транзитной страны", - заметил президент РФ. По его словам, "много и других направлений сотрудничества". "Будем активно работать", - заверил глава российского государства.

Снятие ограничений на движение товаров

Владимир Путин высказался за организацию беспрепятственной транспортировки социально значимых товаров.

"Россия полностью поддерживает такой подход", - заявил глава российского государства. Таким образом он отреагировал на выступление президента Таджикистана Эмомали Рахмона об организации беспрепятственной транспортировки социально значимых товаров. "Мы вообще выступаем за снятие любых ограничений и санкций хотя бы в отношении этого сегмента - медикаментов, продовольствия и подобных тому товаров", - подчеркнул Путин.

"В условиях, когда многие страны страдают от коронавируса, другие государства, которые все время говорят о гуманистических началах своей внешней и внутренней политики, продолжают ограничивать доставку медикаментов, медоборудования, продовольствия в те регионы отдельных стран, которые особо нуждаются в этих товарах в условиях эпидемии", - констатировал российский лидер. На его взгляд, такой подход "очень странно выглядит". "Если мы все вместе, страны ШОС, будем продвигать идею снятия этих ограничений, это чрезвычайно правильно", - заметил президент РФ.

Глава российского государства также обратил внимание на слова Рахмона о важности борьбы с незаконным распространением наркотиков. "Несмотря на то, что сейчас все внимание человечества приковано к пандемии коронавирусной инфекции, но проблема наркотиков никуда не исчезла, она остается и нельзя ее забывать, нужно бороться с этим", - уверен Путин.