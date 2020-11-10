Пашинян заявил, что для предотвращения войны должен был отдать 5 районов вокруг Карабаха

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Война между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном могла быть предотвращена, если бы Ереван согласился отдать пять районов вокруг Карабаха. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook .

"Могла быть предотвращена война? Да, если бы мы согласились на сдачу пяти районов вокруг Карабаха. Но и в этом случае статус Карабаха не был бы окончательно решен. Что бы вы мне сказали, если бы я спросил - сдать эти территории вокруг Карабаха? Думаю, что никто бы не согласился, в том числе и я", - отметил он.

Пашинян также добавил, что происходящее в Карабахе является трагедией, и отметил, что лично несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.