На Украине пригрозили санкциями в ответ на открытие консульства Никарагуа в Крыму

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Киев выразил решительный протест в связи с поездкой в Крым посла Никарагуа в РФ Альбы Асусены Торрес и открытия там почетного консульства республики. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с незаконным и не согласованным с Украиной визитом посла Республики Никарагуа в Российской Федерации госпожи Альбы Асусены Торрес в Автономную республику Крым, Украина, для вручения так называемому почетному консулу Никарагуа в РФ с резиденцией в городе Симферополь Олегу Белавенцеву консульского патента", - говорится в заявлении.

Киев пообещал, что в ответ на этот факт применит ограничительные меры. "Министерство иностранных дел Украины неоднократно предупреждало никарагуанскую сторону о недопустимости действий, нарушающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Украинская сторона начала процесс применения санкционных мер в соответствии с законодательством Украины и будет принимать в дальнейшем все необходимые действия, предусмотренные законами Украины и нормами международного права, для защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - пообещали во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Украины назвали открытие консульства Никарагуа в Крыму "откровенно недружественным шагом" со стороны Никарагуа. Кроме того, украинские дипломаты напомнили, что считают незаконным въезд в Крым не через территорию своей страны.

Ранее во вторник в Крыму открылось почетное консульство Республики Никарагуа после вручения послом Никарагуа в РФ консульского патента экс-полпреду президента РФ Олегу Белавенцеву. Консульство стало первым открытым после воссоединения Крыма с Россией дипломатическим учреждением иностранного государства на полуострове.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым, и компаний, ведущих бизнес на полуострове. Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.