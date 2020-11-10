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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Президент Армении подчеркнул важную роль России в прекращении военных действий в Карабахе

Урегулирование карабахского конфликта является делом общенационального значения, отметил Армен Саркисян

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян во вторник в ходе встречи с послом РФ Сергеем Копыркиным подчеркнул важную роль РФ в деле прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.

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"Саркисян подчеркнул, что урегулирование карабахского конфликта является делом общенационального значения, и естественно, что любое решение, связанное с ним, особенно подписание документа, вызывает резкую реакцию и даже волнения народа. Он также подчеркнул важную роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, особенно РФ, в деле прекращения боевых действий", - отмечается в сообщении администрации президента.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Министерство обороны и Генеральный штаб Армении заявили во вторник, что ВС страны будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Президент Армении Армен Саркисян заявил во вторник о начале политических консультаций для обсуждения положения, сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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