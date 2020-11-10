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Посла Белоруссии вызвали в МИД Британии после высылки Минском двух дипломатов королевства

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Лондоне Максим Ермолович вызван в Министерство иностранных дел Великобритании на фоне высылки из республики двух дипломатов королевства. Об этом во вторник сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ сообщил, что Минск принял решение объявить двух дипломатов посольства Великобритании персонами нон грата "ввиду подтвержденного деструктивного характера деятельности указанных лиц". По данным правоохранительных органов, которые привел телеканал, эти дипломаты собирали информацию о внутриполитической ситуации в Белоруссии и о ходе протестов.

Как указал в понедельник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, соответствующее решение властей Белоруссии является "абсолютно необоснованным".

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