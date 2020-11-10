Страны ШОС намерены укреплять внешнеполитическую координацию в рамках ООН

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены укреплять внешнеполитическую координацию в формате организации в рамках ООН. Об этом говорится в Московской декларации Совета глав государств - членов ШОС.

"Государства-члены подтверждают намерение укреплять внешнеполитическую координацию в формате ШОС в рамках ООН и ее специализированных учреждений, а также на других международных площадках", - отмечается в документе.

Лидеры стран ШОС также условились наращивать взаимодействие, проводить консультации и развивать контакты по линии министерств иностранных дел, посольств и постоянных представительств государств - членов ШОС при ООН и других международных организациях.

Согласно декларации, государства - участники ШОС подчеркивают, что принятие 30 августа 2019 года консенсусом резолюции Генассамблеи (ГА) ООН "Сотрудничество между ООН и ШОС" подтверждает высокий уровень диалога между двумя организациями и свидетельствует о признании международным сообществом вклада ШОС в реализацию целей, задач и повестки ООН. Лидеры подтвердили намерение внести очередной проект резолюции на 75-й сессии ГА ООН.

При этом государства-члены высоко оценили итоги заседания в Совете Безопасности ООН на тему "Сотрудничество ООН с региональными и субрегиональными организациями в поддержании мира и безопасности: вклад ШОС, СНГ и ОДКБ в противодействие террористическим угрозам", а также специального мероприятия высокого уровня на тему "ШОС - ООН: сотрудничество во имя укрепления мира, безопасности и стабильности, предотвращение сращивания терроризма с организованной преступностью и его финансирование через незаконный оборот наркотиков", состоявшихся по инициативе Российской Федерации.

Усиление сотрудничества с ООН в борьбе с терроризмом

В документе отмечается, что транснациональные вызовы и угрозы безопасности - в том числе терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность и киберпреступность - продолжают нарастать, усиливается взаимосвязанность между ними. Страны ШОС, подтверждая центральную роль ООН, выступают за "скоординированные действия для купирования этих рисков на основе соблюдения международного права и уважения национального законодательства каждого государства".

"Государства-члены выступают за последовательное углубление контртеррористического сотрудничества между ШОС и ООН, в том числе при реализации проектов технического содействия государствам - членам ШОС по их запросу со стороны профильных подразделений ООН", - указано в декларации.

Страны ШОС также подчеркивают необходимость усилить общую борьбу с распространением террористической, сепаратистской и экстремистской идеологии. "Они (страны)убеждены, что продвижение экстремистских, сепаратистских и террористических идей, любая информационная поддержка, пропаганда и оправдание терроризма создают условия для распространения радикальных настроений и вербовки сторонников в ряды террористических организаций", - добавляется в документе.

Члены ШОС отмечают гуманитарную направленность операций по возвращению из зон вооруженных конфликтов собственных граждан, большинство из которых - женщины и дети. Они придают особое значение мерам по социальной реабилитации и реинтеграции граждан, ставших жертвами терроризма. "Однако данные меры не должны исключать или подменять уголовного преследования лиц, причастность которых к террористической деятельности установлена судом в соответствии с национальным законодательством", - уверены лидеры стран ШОС. Стороны также считают важным наращивать противодействие попытками вовлечения молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских группировок.

Борьба с политизацией спорта

Спортсмены и спортивные мероприятия не должны использоваться в политических целях, заявили лидеры стран ШОС.

"Государства - члены [ШОС], признавая роль спорта как одного из важных инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития, подчеркивают недопустимость использования спортсменов и спортивных мероприятий в политических целях", - говорится в декларации глав государств объединения.

Также лидеры стран ШОС ожидают, что зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине "будут способствовать укреплению дружбы, взаимопонимания и гармонии между народами".

Страны объединения, как указано в декларации, "будут оказывать содействие в создании благоприятных условий для развития физической культуры и спорта, стремиться укреплять дружественные связи посредством физической культуры и спорта, поощрять спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях, укреплять сотрудничество в области развития олимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта, а также способствовать развитию прямых контактов между спортивными федерациями".

Кризис в Сирии

Страны ШОС подтверждают общую позицию о том, что кризис в Сирии должен быть урегулирован путем диалога и с обеспечением суверенитета страны. "Государства-члены подтверждают общую позицию о безальтернативности урегулирования кризиса в Сирии путем диалога на основе обеспечения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности государства", - указано в документе.

Лидеры стран ШОС выступают за "продвижение инклюзивного процесса политического урегулирования под руководством сирийцев и самими сирийцами в целях поиска решений, отвечающих интересам САР и международного сообщества". Прежде всего речь идет о прекращении действий террористических сил на территории этой страны.

"Подчеркивается важность активизации международных усилий по оказанию помощи Сирии в деле постконфликтного восстановления страны, содействия в возвращении беженцев и внутренне перемещенных лиц в места исконного проживания", - говорится в декларации.

Контроль над вооружениями

Страны ШОС в своей декларации выразили обеспокоенность односторонними действиями, подрывающими механизмы глобальной стабильности и контроля над вооружениями.

"Государства-члены твердо выступают за сохранение и укрепление существующих норм и механизмов поддержания глобальной стабильности и контроля над вооружениями, выражают обеспокоенность односторонними действиями, подрывающими эти механизмы, и сожаление в связи с прекращением действия договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности 1987 года", - говорится в документе.

"Государства-члены вновь обращают внимание на то, что одностороннее и ничем не ограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность и стабильность, - отмечается в декларации. - Они считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств".

Страны ШОС также выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида и констатируют важное значение неукоснительного соблюдения действующего правового режима, предусматривающего исключительно мирное использование космоса. "Они подчеркивают необходимость заключения международного юридически обязывающего документа, который обеспечивал бы укрепление транспарентности и предоставлял бы надежные гарантии предотвращения гонки вооружений и неразмещения первыми оружия в космическом пространстве", - подчеркивается в документе.

В ответ на угрозы химического и биологического терроризма страны ШОС подтвердили необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению. Государства - члены ШОС назвали важной устойчивую реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН призвали всех к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всесторонней и результативной реализации документа.

Борьба с финансовыми основами наркобизнеса

В ШОС обеспокоены незаконным распространением наркотиков и "намерены совместно противодействовать попыткам узаконить применение наркотиков в немедицинских целях, исходя из неприемлемости легализации наркотиков".

В декларации отмечается, что члены ШОС "выражают озабоченность в связи с мировой проблемой наркотиков, в том числе незаконным производством, торговлей и злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами, включая опиаты и другие виды наркотиков". Они также "выражают готовность к координации усилий на профильных международных площадках при обсуждении конкретных направлений борьбы с глобальной наркоугрозой". Участники организации "исходят из того, что незаконное культивирование, производство и распространение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в частности с территории Афганистана, представляют серьезную угрозу международной и региональной безопасности и стабильности". "Особую тревогу вызывает взаимосвязанность наркопреступности и терроризма, включая использование доходов от незаконного оборота наркотиков для финансирования террористической деятельности", - подчеркивается в документе.

Взаимодействие в разных форматах

Страны ШОС заявили "о своем твердом намерении содействовать сохранению и укреплению действующей международной системы контроля над наркотиками, базирующейся на Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, Конвенции о психотропных веществах 1971 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, и выражают готовность совместно противодействовать пропаганде наркопотребления и попыткам узаконить применение наркотиков в немедицинских целях".

Государства ШОС выступили "в пользу наращивания сотрудничества с другими заинтересованными государствами, региональными, международными организациями и структурами в целях подготовки консолидированного ответа на глобальную и региональную наркотическую угрозу на основе принципа общей и совместной ответственности государств". Они "считают необходимым принятие мер по формированию эффективно работающей системы совместной борьбы с наркоугрозой, установлению надежного заслона культивированию, производству, изготовлению и незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также по противодействию распространению наркомании, в том числе путем проработки проекта Концепции создания Антинаркотического центра ШОС в Душанбе".

Участники ШОС выступили "за конструктивный диалог и продолжение практики проведения совместных мероприятий между ШОС и Управлением ООН по наркотикам и преступности". Страны организации "настроены на укрепление взаимовыгодного сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков с заинтересованными государствами и международными организациями" и "отмечают необходимость проработки Меморандума о взаимопонимании между Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и секретариатом ШОС в интересах поддержания взаимодействия, обмена опытом и наилучшими практиками".

В декларации сообщается, что страны ШОС "планируют уделить особое внимание подрыву финансовых основ наркобизнеса, в том числе с учетом его взаимосвязанности с другими формами организованной преступности и террористической деятельностью".

Борьба с дискриминацией в киберсфере

Страны Шанхайской организации сотрудничества также выступили против дискриминационных мер в киберпространстве, которые мешают развитию цифровой экономики.

"Они (государства - члены ШОС) выступают против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий", - отмечается в документе.

Страны считают необходимой разработку под эгидой ООН универсальных правил, принципов и норм ответственного поведения государств в информационном пространстве, чтобы способствовать развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий, а также препятствовать использованию этих технологий в целях, несовместимых с задачами поддержания международного мира, безопасности и стабильности.

Обеспечение стабильности в Евразии

Согласно декларации, лидеры ШОС договорились предпринимать скоординированные шаги по обеспечению мира и стабильности в Евразии.

"ШОС как ответственный и влиятельный участник международных усилий по обеспечению мира и стабильного развития на евразийском пространстве будет и далее предпринимать скоординированные шаги по противодействию растущим угрозам и вызовам в регионе", - говорится в тексте документа.

При этом государства - члены организации подтвердили свою неизменную поддержку процессам укрепления равной и неделимой безопасности в Евразии на основе принципов верховенства международного права, невмешательства во внутренние дела и мирного урегулирования споров. В декларации также зафиксирован настрой и дальше активно привлекать наблюдателей и партнеров по диалогу к практическому сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, в том числе по линии Делового совета ШОС, Межбанковского объединения ШОС и Энергетического клуба ШОС. Отмечается нацеленность на поступательную реализацию дорожной карты по развитию взаимодействия Секретариата ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу.

Лидеры ШОС выступили за дальнейшее развитие контактов с международными и региональными объединениями и организациями. В тексте декларации также отмечается, что "государства-члены продолжат укреплять сотрудничество в рамках ШОС, чтобы вывести его на качественно новый уровень и превратить "шосовское" пространство в регион прочного мира, крепкой дружбы, всеобщего процветания и полной гармонии".

Председательство России в ШОС в 2019-2020 годах было высоко оценено. Решено, что его итоги способствовали дальнейшему укреплению взаимного доверия и взаимопонимания, конструктивного и эффективного сотрудничества, добрососедских отношений и дружбы между их народами. "Государства-члены будут и дальше развивать конструктивный диалог, расширять и углублять партнерское многоплановое взаимодействие в целях эффективного решения региональных и глобальных проблем в интересах укрепления политической и экономической стабильности, построения справедливого и равноправного миропорядка", - говорится в документе.

О ШОС

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, полноправными участниками которого являются восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателей - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Еще шесть стран находятся в организации в статусе партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.