СМИ: чешская контрразведка посчитала чрезмерным число сотрудников посольства РФ

ПРАГА, 10 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии усмотрела угрозу в диспропорциональном числе сотрудников посольства РФ в Праге по сравнению со штатом чешского диппредставительства в Москве. Об этом сообщило во вторник информационное агентство CTK со ссылкой на отчет спецслужбы за 2019 год.

По данным местных СМИ, количество сотрудников российского посольства почти в три раза превышает численность персонала чешской дипмиссии в Москве. При этом, как утверждает чешская контрразведка, в штатек посольства РФ есть агенты спецслужб.

Россия неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в их внутренние дела. Отношения между РФ и Чехией обострились после демонтажа 3 апреля в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. 5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников российского посольства. По утверждениям чешской стороны, один из сотрудников диппредставительства направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков.

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва настроена на налаживание отношений с Прагой, но никогда не будет "закрывать глаза на недружественные проявления".

Чехия видит угрозу в КНР

Еще одной угрозой для Чехии, следует из отчета Службы безопасности и информации, является растущая активность спецслужб КНР. Китайские агенты действуют в Чехии под дипломатическим прикрытием, приезжают как журналисты и ученые, передает CTK. Утверждается, что они в том числе собирают информацию о новых технологиях, состоянии экономики, ситуации в сфере обороны и безопасности, инфраструктурных проектах, а также пропагандируют положительный образ КНР.

В своем докладе контрразведка также сообщила, что в 2019 году раскрыла две кибератаки на дипломатические представительства Чехии в неназванных странах. Кроме того, продолжалось расследование совершенных в 2018 году нападений хакеров на МИД республики, в результате было установлено, что в их осуществлении было заинтересовано одна из государств, которое не уточняется.

В прошлом году чешская контрразведка зафиксировала также попытку проникнуть в компьютерную сеть представительства республики при одной из международных организаций. Кибератаку могли осуществить российские хакеры, утверждается в документе.