Выборы президента Перу пройдут в срок, несмотря на импичмент главы государства

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /ТАСС/. Президентские выборы в Перу состоятся 11 апреля 2021 года, как и было запланировано, несмотря на объявленный главе государства Мартину Вискарре импичмент. Об этом говорится в заявлении Конгресса (парламента страны), опубликованном во вторник в Twitter .

"В соответствии со статьей 115 Конституции Перу ввиду отсутствия вице-президента пост главы государства надлежит занять председателю Конгресса республики, который гарантирует <...> проведение выборов 11 апреля 2021 года. Эта дата не может быть изменена в соответствии с конституцией и законами", - подчеркивается в документе. В заявлении парламента также говорится, что передача власти победившему в голосовании состоится 28 июля 2021 года, и в данном случае сроки также не могут меняться.

Что касается самого решения об импичменте, в документе отмечается, что речь идет о демократической процедуре, которая была осуществлена в соответствии с основным законом страны.

Между тем, по данным местной радиостанции RPP, в нескольких перуанских городах в ночь на вторник прошли акции протеста. В них участвовали в общей сложности несколько тысяч человек, выступающих против смещения Вискарры с президентского поста. В ряде случаев силы правопорядка разгоняли митингующих в связи с тем, что их присутствие нарушало установленные в связи с пандемией коронавируса ограничения.