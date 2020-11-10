ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него четыре физических и шесть юридических лиц. Об этом сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе американского Минфина.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC - прим. ТАСС) Минфина США ввело санкции в отношении сети из шести компаний и четырех физлиц, которые содействовали закупке стратегически важных товаров, в том числе электронных деталей американского производства, компанией Iran Communication Industries - [занятой в] военной [отрасли] иранской фирмой, в отношении которой США ввели санкции в 2008 году", - говорится в сообщении.

Среди подпавших под санкции два жителя Тайваня и двое граждан Ирана, один из которых также является британским подданным. Компании, в отношении которых вводятся рестрикции, согласно данным властей США, имеют представительства в ряде стран, в том числе в Иране, ОАЭ, Сингапуре, Китае.

Указанные физические лица и компании попали сразу в два санкционных списка - по Ирану, а также в перечень тех, кого Вашингтон считает причастным к распространению оружия массового уничтожения.

Внесение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.