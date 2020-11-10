Макрон призвал к созданию совета внутренней безопасности ЕС и реформе Шенгенской зоны

"Мы должны работать над пересмотром функционирования Шенгенской зоны, чтобы она стала зоной безопасности, что предполагает усиление безопасности внешних границ ЕС и улучшение механизмов оценки работы Шенгена, включая санкции в отношении тех, кто не соблюдает свои обязательства", - заявил во вторник французский лидер по итогам видеоконференции лидеров Австрии, Германии и Нидерландов, а также институтов ЕС по борьбе с терроризмом. "Я также выступаю за организацию полноценного Совета внутренней безопасности [ЕС]", - добавил Макрон.

Французский лидер выступил за постоянный контроль за обеспечением внутренней безопасности и сохранности границ, а также политики приема беженцев в странах Шенгенской зоны. Он также указал на необходимость более тесного сотрудничества между правоохранительными и судебными органами европейских стран и на активизацию обмена базами данных по преступникам. Макрон призвал не смешивать борьбу с терроризмом и противодействие нелегальной миграции, однако отметил, что "между этими двумя явлениями прослеживается четкая связь". "Теракт в Ницце, к сожалению, стал тому подтверждением", - добавил он.

"Уязвимость внешних границ ЕС несет угрозу всему сообществу и ставит под вопрос принцип свободного передвижения через внутренние границы, - указал Макрон, отметив, что в последнее время страны прикладывают недостаточно усилий в этом направлении. - В ближайшие дни мы сможем озвучить наше предложение другим государствам, представители некоторых из них уже услышали его".

Как заявил французский президент, европейские страны должны дать общий быстрый ответ на существующую террористическую угрозу. "Это европейская реальность, и мы должны дать общий ответ на эту угрозу", - сказал Макрон. "Нам нужен общий, скоординированный и быстрый ответ", - заявил президент Франции, добавив, что власти европейских стран будут работать над ним "методично в ближайшие недели".

По словам Макрона, главная цель продлившейся больше часа конференции - "выработать общую стратегию борьбы с терроризмом, продемонстрировать европейскую солидарность после терактов во Франции и Австрии". Французский лидер подчеркнул, что "террористическая угроза существует во всех государствах ЕС". "Все наши столицы стран, которые участвуют в этом совещании, были затронуты волной терактов", - сказал Макрон.