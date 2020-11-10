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ЕК 9 декабря представит новую программу по борьбе с терроризмом в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) представит новую программу по борьбе с терроризмом в Евросоюзе 9 декабря. Об этом во вторник заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам видеоконференции лидеров Австрии, Германии, Нидерландов и Франции, а также институтов ЕС по борьбе с терроризмом.

"Еврокомиссия представит 9 декабря новую программу борьбы с терроризмом на территории ЕС, которая будет включать вопросы защиты внешних границ и борьбы с радикализацией в европейском обществе", - заявила она.

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