CNN: Трамп продумывает шаги для подготовки к выборам 2024 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп прорабатывает действия с целью узурпировать Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) США и заложить основу для попытки снова стать президентом страны в 2024 году. С таким утверждением выступила во вторник телекомпания CNN со ссылкой источники из числа республиканцев и советников Трампа.

По данным источников телеканала, старший сын действующего президента Дональд Трамп - младший и его подруга Кимберли Гилфойл, работающая в избирательном штабе республиканца, намерены войти в руководство НКРП для подготовки к следующим всеобщим выборам в США. Оба ясно выражают свое недовольство тем, как председатель руководящего органа партии Ронна Макдэниел справлялась со своими обязанностями во время предвыборной кампании, закончившейся победой демократа Джозефа Байдена.

"Дональд - младший и Кимберли взяли на заметку НКРП, чтобы захватить его самим или дать это сделать своим приближенным", - указал один из источников. Телекомпания называет в числе таких приближенных лиц Райнса Прибаса, который ранее возглавлял комитет, а затем аппарат сотрудников Белого дома, а также председателя партийной ячейки республиканцев в штате Огайо Джейн Тимкен.

По данным телекомпании NBC, Трамп в конфиденциальном порядке высказывал идею основать в этом месяце комитет действий, позволяющий заложить основу для новой попытки баллотироваться в президенты США. Такие комитеты в США используются для сбора добровольных пожертвований, найма политтехнологов, организации различных мероприятий, призванных не дать избирателям забыть имя политика за предстоящие четыре года.

Прецедент, когда президент США не мог переизбраться, однако выигрывал выборы четыре года спустя, есть в американской истории. Демократ Гровер Кливленд проиграл выборы 1888 года республиканцу Бенджамину Гаррисону, но выиграл у него выборы 1892 года, став единственным в истории президентом США с двумя порядковыми номерами - 22-м и 24-м.