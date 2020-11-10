Канцлер Австрии призвал ЕС реализовать трехэтапный план борьбы с терроризмом

ВЕНА, 10 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейский союз реализовать австрийский план по борьбе с терроризмом, состоящий из трех пунктов: борьбы с иностранными террористами-боевиками, с политическим исламом, защиты внешних границ ЕС. Об этом Курц заявил во вторник по итогам совместной видеоконференции лидеров Франции, Германии и Нидерландов, а также институтов ЕС по борьбе с терроризмом.

"Необходимо реализовать меры, которые мы требуем на протяжении долгого времени <...> Я хочу особенно подчеркнуть три момента: у нас постоянная угроза исходит от тысяч иностранных террористов-боевиков, которые воевали в Сирии или Ираке за ИГ [группировка "Исламское государство", запрещена в РФ], но теперь вернулись. Некоторые вообще не смогли туда выехать, потому что им не дали этого сделать. Многие из них сидят в тюрьме, некоторые уже вышли на свободу. Грустная новость в том, что большая часть тех, кто сидит в тюрьме, будет выпущена на свободу в последующие годы", - отметил Курц.

По его словам, необходимо защитить внешние границы Европейского союза. Кроме того, продолжил канцлер, "у терроризма есть идеологическая основа - это исламизм и политический ислам". "Против него надо бороться на всех уровнях", - подчеркнул он. Курц уверен, что "политический ислам и радикализация - это яд, это питательная среда для терроризма".

"Я рад, что сегодня нам удалось договориться о некоторых пунктах. Считаю важным, чтобы в пятницу [13 ноября] это обсудили министры внутренних дел, - сказал Курц. - Многие меры, которые надо воплотить в жизнь, уже давно известны, сейчас надо их реализовать совместно".

9 ноября Курц предложил в Вене разработать ЕС для противостояния терроризму трехступенчатый план борьбы с терроризмом, состоящий из противодействия иностранным террористам-боевикам, политическому исламу, защиты внешних границ Европейского союза.