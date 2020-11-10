Reuters: власти Норвегии освободят от карантина лауреата Нобелевской премии мира 2020 года

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Норвегии приняли решение освободить представителей Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, которые в декабре приедут в Осло на вручение Нобелевской премии мира, от необходимости соблюдать 10-дневный карантин. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство королевства.

Уточняется, что представителям ВПП не нужно будет находиться на карантине, если по прибытии их тест на коронавирусную инфекцию будет отрицательным. По данным агентства, в настоящее время 10-дневный карантин обязателен почти для всех прибывающих в королевство из-за границы. Отмечается, что исключение из этого правила было предоставлено по запросу Норвежского нобелевского комитета.

9 октября 2020 года этот комитет присудил Всемирной продовольственной программе ООН премию мира за "усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов". ВПП стала 25-й организацией в списке лауреатов этой награды.

Вручение премии состоится в столице Норвегии 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. В этом году из-за пандемии церемонию перенесли из ратуши Осло в университет. Нобелевская премия мира вручалась в ратуше города на протяжении более 30 лет. В Университете Осло церемония вручения проходила с 1947 по 1989 гг. В этом году также будет отменен банкет после церемонии.

Размер денежной составляющей награды в этом году составит 10 млн крон (свыше €900 тыс. по текущему курсу). Лауреаты премии мира как правило жертвуют полученные деньги на благотворительность.