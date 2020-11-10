Макрон выступил за изъятие в течение часа опасного контента из интернета

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что странам Евросоюза следует добиваться принятия нормы, согласно которой провайдеры будут обязаны в течение часа изымать радикальный контент, представляющий опасность для общества. Об этом он заявил во вторник, выступая по итогам саммита ЕС, прошедшего в формате видеоконференции и посвященного вопросам борьбы против терроризма.

"В ходе саммита мы рассмотрели, в частности, необходимость вести решительную борьбу против пропаганды терроризма и порождающих ненависть высказываний в интернете. Интернет, как и социальные сети, является пространством свободы, однако эта свобода может существовать только при условии наличия фактора безопасности. Он не может становиться пристанищем для тех, кто попирает наши ценности и стремится обработать людей с помощью смертоносной пропаганды", - подчеркнул французский лидер.

"Именно поэтому совершенно необходимо, чтобы уже в самые ближайшие недели было одобрено принятие регламента об изъятии в течение одного часа контента террористической направленности" - подчеркнул Макрон. "Это очень важно, и такая договоренность станет результатом той работы, которую мы в свое время начали летом 2017 года совместно с [бывшей в то время британским премьером] Терезой Мэй. Эта работа должна в ближайшие недели привести именно к указанным нами выше целям", - сказал Макрон.

Он сообщил также, что в рамках данной проблемы Франция широко поддерживает "намерение Европейской комиссии предложить в начале декабря принять новое законодательство, направленное на борьбу против контента, провоцирующего ненависть". Речь идет о так называемом законопроекте о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), уточнил он. "Это очень важный этап, относительно которого у нас во вторник прошли подробные обсуждения", - добавил французский политик.