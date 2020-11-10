Эрдоган утверждает, что Турция будет вместе с РФ следить за прекращением огня в Карабахе

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались ситуации в Нагорном Карабахе и Сирии. Об этом сообщили журналистам в канцелярии президента Турции.

"Президент Эрдоган в ходе переговоров отметил, что вчера вечером был сделан правильный шаг на пути к постоянному урегулированию в Нагорном Карабахе, - отмечается в распространенном по итогам переговоров коммюнике. - Президент Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией также будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджане районе на территории, освобожденной от оккупации Армении".

Необходимость сотрудничества

Турция и Россия могут применить в Сирии механизм, аналогичный тому, что был использован для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, заявил президент Турции.

"Ситуация в Нагорном Карабахе демонстрирует необходимость сотрудничества между Турцией и Россией в урегулировании региональных конфликтов и кризисов. Президент Эрдоган отметил, что необходимо придерживаться такого же духа сотрудничества и по сирийскому кризису, и здесь (в Сирии - прим. ТАСС) может быть установлен аналогичный механизм", - говорится в распространенном канцелярией Эрдогана коммюнике.