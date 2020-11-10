Кнессет одобрил мирное соглашение Израиля с Бахрейном

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) одобрил во вторник большинством в 62 голоса против 14 соглашение о нормализации отношений между еврейским государством и Бахрейном. Трансляцию заседания, которое продолжалось около пяти часов, вел специальный израильский парламентский телеканал.

"Сегодня вечером мы в Кнессете одобрили историческое мирное соглашение между Израилем и Бахрейном. Это мирное соглашение является огромным подспорьем для нашей экономики, и от него выиграют все граждане Израиля", - написал в Twitter во вторник, комментируя решение Кнессета, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

18 октября Израиль и Бахрейн заключили семь соглашений и меморандумов, в том числе об установлении дипломатических отношений. В тот же день был осуществлен первый в истории рейс авиакомпании El Al из Тель-Авива в Манаму, который доставил на Бахрейн и обратно израильскую делегацию. Правительство Израиля 25 октября утвердило к передаче на рассмотрение в парламент договоренностей по нормализации связей с Бахрейном. В тот же день израильский кабмин ратифицировал мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое было утверждено Кнессетом 15 октября.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, что Нетаньяху тогда же назвал "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту". Заключение мира стало возможным благодаря активному посредничеству со стороны США. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.

Палестина выступила категорически против договоренностей Израиля с ОАЭ и Бахрейном и отозвала своих послов из Абу-Даби и Манамы. 23 октября президент США Дональд Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений".