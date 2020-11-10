ООН, 10 ноября. /ТАСС/. ООН благодарна России за усилия по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь ООН с облегчением воспринял, что соглашение было достигнуто", - сказал он. "Мы очень благодарны властям России за то, что они сделали, - добавил Дюжаррик. - Наше облегчение связано с надеждой на окончание страданий мирных жителей".

"Мы не были вовлечены в дискуссию. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сейчас находится в контакте с представителями РФ, чтобы понять, как мы можем поддержать соглашение", - продолжил он.

Представитель генсека подчеркнул, что внимание ООН "всегда сосредоточено на сохранении жизней и прекращении боевых действий и гуманитарном доступе". "Надеемся, теперь это будет достигнуто", - пояснил он.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.