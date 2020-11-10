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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев заявил, что существует график вывода ВС Армении из Карабаха

По словам президента Азербайджана, ВС Армении до конца месяца "обязаны покинуть все территории, оставшиеся оккупированными"

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во вторник о существовании графика вывода Вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха.

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"Уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца месяца они обязаны покинуть все территории, оставшиеся оккупированными. Поэтому [предполагаемое] создание этого [российско-турецкого] центра [по контролю за прекращением огня] в кратчайшие сроки принесет большую пользу", - сообщил Алиев на встрече с министром обороны и начальником национального разведывательного управления Турции Хулуси Акаром и Хаканом Фиданом, передает АзерТАдж.

Президент Азербайджана также отметил, что Баку добился того, чего давно хотел - равной роли Москвы и Анкары в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияТурцияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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