Алиев заявил, что существует график вывода ВС Армении из Карабаха

БАКУ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил во вторник о существовании графика вывода Вооруженных сил Армении с территории Нагорного Карабаха.

"Уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца месяца они обязаны покинуть все территории, оставшиеся оккупированными. Поэтому [предполагаемое] создание этого [российско-турецкого] центра [по контролю за прекращением огня] в кратчайшие сроки принесет большую пользу", - сообщил Алиев на встрече с министром обороны и начальником национального разведывательного управления Турции Хулуси Акаром и Хаканом Фиданом, передает АзерТАдж.

Президент Азербайджана также отметил, что Баку добился того, чего давно хотел - равной роли Москвы и Анкары в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, однако, заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.