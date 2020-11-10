Помпео отправляется в Грузию, Турцию, Францию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео отправляется в пятницу с визитами в Грузию, Турцию, Францию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

"Я вновь отправляюсь в поездку в пятницу на этой неделе. В этот раз во Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, - сказал он во вторник на брифинге. - Темы для обсуждений в каждой стране, конечно же, будут разными, есть много вопросов для обсуждения, но я уверен, что многие из этих бесед будут сосредоточены на исторических усилиях этой администрации, направленных на укрепление мира и сотрудничества на Ближнем Востоке".

В середине сентября Израиль подписал в Вашингтоне документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Президент США Дональд Трамп тогда выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. 23 октября Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений".