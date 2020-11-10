В Британии впервые с 12 мая за сутки зафиксировано больше 500 смертей из-за COVID-19

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Число смертей, отмеченных за сутки среди британцев, инфицированных коронавирусом нового типа, достигло 532. Как свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации, это наибольший суточный показатель с 12 мая, когда было зарегистрировано 614 летальных исходов.

За последние 24 часа также было выявлено 20,4 тыс. случаев заражения. Всего по состоянию на вторник в королевстве умерли 49 770 человек, у которых за 28 дней до смерти было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом. При этом отдельно учитываемое число случаев, когда заболевание упоминается в свидетельстве о смерти в качестве ее причины, приближается к 62 тыс. Общее число выявленных случаев заражения в королевстве сейчас больше 1,23 млн.

Власти Соединенного Королевства признали, что в условиях второй волны пандемии единственный способ предотвратить резкий рост смертности - ввести новый карантин. Он начал действовать 5 ноября и должен продлиться до начала декабря.

В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, что торгуют продуктами питания или предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы и многие университеты, будут действовать парламент и суды.

За нарушение ограничительных мер предусмотрены штрафы в размере от £200 до £6,4 тыс. (от 20 тыс. до 645 тыс. рублей) для физических лиц и от £1 тыс. до £10 тыс. (от 100 тыс. до 1 млн рублей) - для юридических.

Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. В Шотландии и Северной Ирландии в настоящий момент они похожи на вышеописанные. Наиболее строгие карантинные меры в Уэльсе, вступившие в силу 23 октября, вновь отменены с 9 ноября: там открылись пабы, рестораны, непродовольственные магазины, спортзалы. Как отметили местные власти, за указанный период удалось добиться снижения числа случаев заражения коронавирусом.