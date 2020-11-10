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Выборы президента США - 2020
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Помпео счел смехотворными упреки в адрес Трампа в нежелании признать поражение на выборах

Госсекретарь США заверил, что он и его подчиненные будут готовы передать полномочия команде демократа Джозефа Байдена

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео назвал смехотворными упреки в адрес действующего президента страны Дональда Трампа в том, что он не хочет признавать поражение на выборах главы государства.

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"Это смехотворно", - сказал шеф американской дипломатии на пресс-конференции в среду в ответ на соответствующее замечание одной из присутствующих на мероприятии журналисток.

При этом Помпео, по сути, выразил сначала уверенность в том, что нынешний глава американской администрации будет в конечном счете назван победителем выборов. "Будет гладкая передача власти ко второй администрации Трампа", - утверждал Помпео.

Затем он все же заверил, что он и его подчиненные будут готовы передать полномочия команде демократа Джозефа Байдена. "Мы готовы. Мир наблюдает за происходящим [в США]. Мы подсчитаем все [отданные на президентских выборах] голоса. Когда этот процесс завершится, будут готовы члены коллегии выборщиков. Есть процесс, и конституция его четко очерчивает. Мировое сообщество может быть полностью уверено в том, что передача полномочий, необходимая для того, чтобы Госдепартамент функционировал сегодня, успешно действовал сегодня, а также после того, как [следующий американский] президент вступит в должность 20 января, тоже пройдет успешно", - сказал Помпео.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Выборы президента США - 2020
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