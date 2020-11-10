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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Боррель: соглашение по Карабаху остановит гибель людей и поспособствует решению конфликта

Как заявил верховный представитель ЕС, "теперь потребуются дальнейшие переговоры, чтобы гарантировать устойчивый характер урегулирования"

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Совместное заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в регионе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

"Я приветствую прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и вокруг него. Согласованное при посредничестве России прекращение огня, подписанное во вторник Арменией и Азербайджаном, позволит предотвратить дальнейшую гибель людей и, возможно, станет шагом к всеобъемлющему урегулированию конфликта. Теперь потребуются дальнейшие переговоры, чтобы гарантировать устойчивый характер урегулирования", - отмечается в заявлении.

"Евросоюз продолжает поддерживать существующий формат переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ и готов способствовать усилиям по реализации соглашений ради мирного и процветающего развития всего Южно-Кавказского региона", - заявил Боррель.

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АзербайджанАрменияРоссияБоррель, ЖозепОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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