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Выборы президента США - 2020

Reuters: Трамп в среду впервые после прогнозов о победе Байдена появится на публике

Он по случаю празднования в США Дня ветеранов намерен посетить Арлингтонское национальное кладбище, расположенное под Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду по случаю празднования в США Дня ветеранов намерен посетить Арлингтонское национальное кладбище, расположенное под Вашингтоном. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Этот будет первым появлением Трампа на публике после прогнозов СМИ о победе на выборах в США демократа Джозефа Байдена.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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