Тихановская заявила о необходимости смены тактики протестов в Белоруссии

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что тактика проведения акций протеста должна быть изменена. Об этом она сообщила в своем интервью телеканалу "Дождь".

"Возможно, поменяется картинка, людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа", - сказала она.

По ее словам, детали изменений пока не могут быть раскрыты. "Будут объявлены результаты этой работы, но планы одни: продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров - все продолжают борьбу в данном случае", - добавила Тихановская.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.