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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Байден заявил, что процесс передачи власти после выборов в США не остановить

По мнению политика, позиция действующего президента США не грозит какими-либо последствиями для реализации планов демократов
Джозеф Байден AP Photo/Andrew Harnik, Pool
Описание
Джозеф Байден
© AP Photo/Andrew Harnik, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Процесс передачи власти после состоявшихся 3 ноября выборов в США остановить невозможно. Об этом демократ Джозеф Байден заявил во вторник на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте политика. Выступление также показала телекомпания CNN.

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Вопреки обыкновению демократ согласился ответить на несколько вопросов журналистов и прокомментировал сведения о том, что Белый дом запретил всем ведомствам исполнительной ветви власти взаимодействовать с командой соперника, считающегося, согласно оценкам американских СМИ, победителем президентских выборов в США. "Мы находимся в начале переходного периода, который идет полным ходом", - отметил демократ. С его точки зрения, нежелание администрации республиканца Дональда Трампа признать его победу "не меняет динамику" действий его переходной команды.

"Мы будет продвигаться вперед поступательно в направлении формирования нашей администрации, [аппарата сотрудников] Белого дома и изучая кандидатуры на посты в кабинете. Нас уже ничего не остановит", - заверил Байден. По его мнению, позиция Трампа не грозит какими-либо последствиями для реализации планов демократов.

"Я не вижу необходимости в каких-либо юридических действиях [исках в суд]. Откровенно говоря, подобные действия исчерпывают сами себя", - продолжал Байден, очевидно, имея в виду судебные иски, предъявленные республиканцами в ряде штатов. "Мы можем обойтись без финансирования", - утверждал политик, отвечая на вопрос о действиях в условиях, когда ему еще не предоставлены федеральные средства на деятельность переходной команды. "Мы чувствуем себя очень уверенно и не считаем, что что-либо может замедлить нам продвижение вперед в формировании администрации".

Планы политика

На встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр) демократ заявил, что хочет поговорить с действующим президентом США Дональдом Трампом. На вопрос о том, что бы он сказал сейчас Трампу, Байден ответил: "Господин президент, я ожидаю разговора с вами".

Отвечая на вопрос, как он намерен действовать в дальнейшем в условиях, когда ему до сих пор не предоставлен доступ к секретной информации и возможность работать в защищенных помещениях, Байден отметил, что "доступ к секретной информации полезен", но он все равно не может принимать решения на основе этой информации. "У нас в стране может быть только один президент, а я вступлю на пост президента 20 января", - пояснил он.

Байден добавил, что "в недалеком будущем" проведет беседу с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом. "Думаю, что вся Республиканская партия оказалась в ситуации, когда на нее оказывает давление действующий президент", - заметил он, комментируя нежелание республиканцев признать его победу на выборах.

Переговоры с мировыми лидерами

Байден сообщил, что уже переговорил с шестью мировыми лидерами и заверил их, что Вашингтон намерен играть активную роль на международной арене.

На вопрос о том, "что он говорит руководителям других стран", демократ ответил: "Во-первых, я даю им понять, что Америка возвращается. Америка возвращается в игру". "У меня была возможность поговорить уже с шестью мировыми лидерами", - добавил Байден.

Он сообщил, что контакты, в частности, имели место с представителями Великобритании, Германии, Франции, Ирландии, Канады. "Мне также предстоит ряд ответных звонков", - добавил демократ.

"Я уверен, что мы сможем вернуть Америке прежнее уважение", - добавил демократ. По его мнению, новому президенту США предстоит возглавить "разобщенную страну", а в мире "царит беспорядок". По словам Байдена, мировые лидеры выражают надежду на то, что "демократические институты США вновь будут считать прочными".

О выборах

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

В новость были внесены изменения (11.11 в 00:02 мск) - добавлены подробности.

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