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Британский сторожевик проследил за российскими кораблями у берегов Шотландии

В британских ВМС утверждают, что российские корабли укрывались от шторма и проводили процедуру дозаправки

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Британский сторожевик HMS Tyne проследил за двумя кораблями Северного флота ВМФ России у восточного побережья Шотландии. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой ВМС Великобритании.

"Патрульный корабль HMS Tyne следил за действиями разведывательного корабля "Виктор Леонов" и сопровождавшего его танкера "Сергей Осипов" в заливе Мори-Ферт", - говорится в документе. В британских ВМС утверждают, что российские корабли укрывались от шторма "Айден", а также проводили процедуру дозаправки.

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