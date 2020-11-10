Экс-замглавы ФБР: у бюро были основания для расследования против штаба Трампа в 2016 году

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в 2016 году начало расследование предполагаемых связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией в связи с наличием оснований для этого, а не из-за внутриполитических соображений. С таким утверждением выступил во вторник бывший первый заместитель директора бюро Эндрю Маккейб.

"В июле 2016 года ФБР инициировало расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane ( "Ураган перекрестного огня" - прим. ТАСС), чтобы выяснить, могло ли какое-то лицо или лица из предвыборного штаба Трампа координироваться с российским правительством для вмешательства в наши президентские выборы в 2016 году. Опасения, которые привели к возбуждению этого дела, хорошо известны. <...> [К тому моменту] мы уже почти на протяжении двух лет знали, что россияне атакуют наши политические институты в киберпространстве", - утверждал Маккейб на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США.

По его словам, при принятии решения об открытии полномасштабного расследования ФБР ориентируется на появление информации, указывающей на наличие потенциальной угрозы национальной безопасности, или на данные о том, что могло быть совершено федеральное преступление. "В июле 2016 года у нас было и то, и другое: российские разведслужбы атаковали наш демократический процесс, возможно, в координации с предвыборным штабом. Мы открыли дело, чтобы расследовать [это] и попытаться снизить эту угрозу, а также выяснить, что русские могли сделать", - заявил экс-сотрудник ФБР.

"Мы открыли дело не потому, что нам нравился один кандидат и не нравился другой. Мы открыли расследование не потому, что намеревались устроить переворот или свергнуть правительство. Мы открыли расследование не потому, что думали, что оно может быть интересным, не потому, что хотели втянуть ФБР в ожесточенную политическую борьбу. Мы открыли дело, чтобы выяснить, как РФ может подрывать наши выборы. Мы открыли дело, потому что это было нашей обязанностью <...>. Мы делали свою работу", - подытожил Маккейб.

О роли Маккейба

Маккейб был уволен в марте 2018 года. Трамп и члены Конгресса США от правящей Республиканской партии обвиняли его в политической ангажированности. Маккейб ранее признал, что именно он, будучи исполняющим обязанности главы ФБР, отдал приказ о проведении двух расследований в отношении Трампа в период избирательной кампании 2016 года. Первое расследование велось по линии контрразведки в связи с утверждениями о вмешательстве России в ход президентских выборов в Соединенных Штатах 2016 года. Кроме того, ФБР, находящееся в ведении Минюста США, пыталось установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию в лице спецпрокурора Роберта Мюллера.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.