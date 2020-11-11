WP: власти США готовят проект бюджета на 2022 финансовый год исходя из планов Трампа

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление Белого дома дало распоряжение американским госучреждениям готовить бюджетные проекты на следующий финансовый год (начнется в США 1 октября 2021 года) исходя из планов президента Дональда Трампа, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, потерпел поражение на выборах 3 ноября. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

Американское правительство, как правило, в феврале представляет проект федерального бюджета на будущий финансовый год, в котором сформулированы предложения касательно расходов и налогов. В него включены проекты бюджета каждого федерального ведомства. Хотя многие из предложений позднее отклоняет Конгресс, проект администрации служит важным этапом в рамках процесса разработки и утверждения федерального бюджета.

В следующем году, по версии издания, Трамп к этому моменту уже должен будет покинуть Белый дом. The Washington Post считает, что именно администрация бывшего вице-президента Джозефа Байдена должна представить в феврале свой проект бюджета на следующий финансовый год.

Распоряжение Белого дома газета назвала еще одним "знаком неповиновения результатам выборов" со стороны администрации республиканца Трампа. Кроме того, данные указания "вызвали раздражение и удивление" в госучреждениях из-за победы на выборах, согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидата от демократов. "Они делают вид, что ничего не произошло. Мы все должны притворяться, что это нормально, и делать всю эту работу, в то время как мы знаем, что нам придется потом отправить эти бумаги в корзину", - заявил изданию источник в администрации. Отвечая на вопрос, идет ли подготовка проекта бюджета на следующий финансовый год (2022-й) по плану, представитель административно-бюджетного управления ответил газете: "Конечно". Белый дом, указывает издание, "обостряет напряженность" и запрещает госструктурам сотрудничать с переходной командой Байдена.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.