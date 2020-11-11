{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

WP: власти США готовят проект бюджета на 2022 финансовый год исходя из планов Трампа

Распоряжение Белого дома газета назвала еще одним "знаком неповиновения результатам выборов" со стороны администрации Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Административно-бюджетное управление Белого дома дало распоряжение американским госучреждениям готовить бюджетные проекты на следующий финансовый год (начнется в США 1 октября 2021 года) исходя из планов президента Дональда Трампа, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, потерпел поражение на выборах 3 ноября. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации США.

Американское правительство, как правило, в феврале представляет проект федерального бюджета на будущий финансовый год, в котором сформулированы предложения касательно расходов и налогов. В него включены проекты бюджета каждого федерального ведомства. Хотя многие из предложений позднее отклоняет Конгресс, проект администрации служит важным этапом в рамках процесса разработки и утверждения федерального бюджета.

В следующем году, по версии издания, Трамп к этому моменту уже должен будет покинуть Белый дом. The Washington Post считает, что именно администрация бывшего вице-президента Джозефа Байдена должна представить в феврале свой проект бюджета на следующий финансовый год.

Распоряжение Белого дома газета назвала еще одним "знаком неповиновения результатам выборов" со стороны администрации республиканца Трампа. Кроме того, данные указания "вызвали раздражение и удивление" в госучреждениях из-за победы на выборах, согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидата от демократов. "Они делают вид, что ничего не произошло. Мы все должны притворяться, что это нормально, и делать всю эту работу, в то время как мы знаем, что нам придется потом отправить эти бумаги в корзину", - заявил изданию источник в администрации. Отвечая на вопрос, идет ли подготовка проекта бюджета на следующий финансовый год (2022-й) по плану, представитель административно-бюджетного управления ответил газете: "Конечно". Белый дом, указывает издание, "обостряет напряженность" и запрещает госструктурам сотрудничать с переходной командой Байдена.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
Байден заявил, что процесс передачи власти после выборов в США не остановить
По мнению политика, позиция действующего президента США не грозит какими-либо последствиями для реализации планов демократов
Читать полностью