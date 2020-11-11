В США почти 80% респондентов считают, что президентские выборы выиграл Байден

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Большинство американцев полагают, что победу на состоявшихся выборах президента США одержал демократ Джозеф Байден. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты социологического исследования, проведенного службой Ipsos и агентством Reuters.

Согласно приведенным данным, 79% респондентов называли победителем Байдена, 3% - действующего президента США республиканца Дональда Трампа. 13% выразили уверенность в том, что итоги выборов пока еще не подведены. 5% не дали ответа.

По словам исследователей, с тем, что победу одержал Байден, согласны почти все респонденты из числа демократов, а также около 60% опрошенных республиканцев.

Исследование было проведено в период с 7 по 10 ноября. В нем участвовали примерно 1,3 тыс. человек по всей стране. Вопросы им задавали по сети.