Real Clear Politics отрицает, что снизил прогноз числа выборщиков у Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Американский политологический сетевой ресурс Real Clear Politics не прогнозировал, что демократ Джозеф Байден победил в штате Пенсильвания и набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, которые необходимы для избрания президентом США. Редактор ресурса Том Бивэн внес ясность в этот вопрос в своем Twitter .

"Это фальшивка. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось", - написал в понедельник Бивэн. Он опроверг мнение адвоката действующего президента США Рудольфа Джулиани о том, что руководство ресурса изменило прогноз в сторону уменьшения количества голосов выборщиков у Байдена с учетом иска Республиканской партии. Она требует признать недействительными 300 тыс. голосов, отданных в Пенсильвании на выборах в США.

Редактор ресурса привел соответствующую запись, которую Джулиани оставил в Twitter 9 ноября. Администрация одноименного сервиса микроблогов маркировала пост адвоката республиканца Дональда Трампа пометой о сомнительности подобного утверждения. Многие пользователи и блогеры в связи с этим обратили внимание на то, что данный ресурс в своих оценках подсчета голосов заметно расходится с ведущими телекомпаниями и информационным агентством страны.

Real Clear Politics прогнозирует, что ни Байден, ни Трамп не получили большинство голосов в штатах Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Джорджия (16 выборщиков), Аризона (11 выборщиков) и Аляска (три выборщика). По оценке ресурса, демократ набирает 259 голосов выборщиков, а республиканец - 214. Как заверил редактор Бивэн, эти цифры не корректировались из-за исков республиканцев в Пенсильвании. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более чем 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для избрания президентом США (Трамп - 214).

Выкладки телекомпании CNN и Real Clear Politics в отношении Байдена различаются на 20 выборщиков. Столько же членов коллегии представляют Пенсильванию. CNN прогнозирует победу демократа в этом штате, а политологический ресурс считает, что для такого вывода пока нет оснований.