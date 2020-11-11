В Госдепе напомнили мировым лидерам, что подсчет голосов на выборах в США еще идет

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Американское внешнеполитическое ведомство напоминает руководителям других стран, что подсчет голосов на выборах президента США еще не завершен. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

Ему был задан вопрос о том, что он говорит мировым лидерам, которые уже поздравляют демократа Джозефа Байдена с победой. "Мы всем напоминаем, что еще не все голоса подсчитаны. Нам нужно обеспечить полное соблюдение всех юридических процедур", - ответил Помпео.

Госсекретаря также спросили, считает ли он допустимыми такие контакты. "Если это просто звонок, чтобы поздороваться, то ничего страшного. Но не забывайте, что у нас единовременно только один президент, один госсекретарь, одна группа сотрудников, занимающихся национальной безопасностью", - сказал он.