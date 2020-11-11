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Сенатор-республиканец победил в Северной Каролине, упрочив шансы на контроль в Сенате

Победа Тома Тиллиса принесет республиканцам 49 мест в верхней палате против 48 у демократов

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Том Тиллис победил на выборах в штате Северная Каролина, увеличив шансы его однопартийцев сохранить контроль над Сенатом Конгресса США. Такие подсчеты приводит во вторник газета Politico.

Победа Тиллиса принесет республиканцам 49 мест в верхней палате против 48 у демократов. При этом ожидается, что сенатор-республиканец Дэн Салливан от штата Аляска также переизберется. Однако вопрос контроля над Сенатом будет решаться 5 января 2021 года во время второго тура выборов в штате Джорджия, где на кону стоят сразу два места. Если республиканцы выиграют в Северной Каролине и Аляске, а демократы получат большинство в Джорджии, у каждой партии будет по 50 представителей.

Однако при возможном утверждении Камалы Харрис вице-президентом США у демократов появится преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл во вторник был единогласно переизбран, глава демократического меньшинства Чак Шумер также сохранил свои полномочия.

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