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Выборы президента США - 2020

В Госдепе готовы обеспечить плавную передачу полномочий новой администрации США

Глава ведомства Майкл Помпео подчеркнул, что это важно "не только для американских граждан, но и для всего остального мира"
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool
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Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент США будет способствовать плавной передаче власти новой американской администрации вне зависимости от того, кто окажется победителем всеобщих выборов по итогам обработки всех бюллетеней. С таким заявлением выступил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

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"Мы обеспечим плавную передачу [полномочий] и посмотрим, каким окажется финальное решение народа после того, как будут подсчитаны все голоса, - подчеркнул Помпео. - Мы проследим за тем, чтобы вне зависимости от того, кто окажется у власти 20 января [2021 года], он немедленно получил бы в свое распоряжение все инструменты для полноценного обеспечения безопасности Америки".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что обеспечить плавную передачу власти в США важно "не только для американских граждан, но и для всего остального мира". "В особенности наши противники должны знать, что мы проведем этот процесс в лучших американских традициях при полном обеспечении нашей безопасности", - указал глава Госдепа.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Выборы президента США - 2020
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