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Помпео в рамках турне по семи странам встретится с Макроном и Нетаньяху

Госсекретарь США посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в рамках турне по семи странам с 13 по 23 ноября встретится с французским лидером Эмманюэлем Макроном и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства. Помпео посетит Францию, Турцию, Грузию, Израиль, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.

"Госсекретарь в Париже встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом, другими представителями высокого ранга для развития трансатлантического сотрудничества в экономике, в сфере безопасности, а также в рамках борьбы с терроризмом и глобальными угрозами", - отметили в Госдепартаменте.

В Стамбуле Помпео обсудит с патриархом Константинопольским Варфоломеем религиозные вопросы в Турции и в регионе, религиозную свободу в мире. В Грузии запланированы беседы с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Георгием Гахарией, главой МИД Давидом Залкалиани, а также с католикосом-патриархом Илией Вторым.

"В Израиле пройдут встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по вопросу "Авраамовых соглашений" и совместных усилий для противодействию злонамеренной деятельности Ирана", - отмечает пресс-служба Госдепартамента. По данным новостного портала Axios, Помпео будет рассматривать в Израиле вопросы санкций против Тегерана. В ОАЭ пройдут переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, в Катаре - с эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в Саудовской Аравии - с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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