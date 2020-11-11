Штаб Трампа подаст иск в Мичигане, требуя не подтверждать результаты выборов

ТАСС, 11 ноября. Избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа подаст новый иск в суд штата Мичиган с требованием не подтверждать результаты голосования на президентских выборах до тех пор, пока не будет доказано, что все обработанные в штате бюллетени были поданы на законных основаниях. Об этом сообщил во вторник юрисконсульт штаба республиканца Мэтт Морган на видеоконференции с представителями прессы.

"Мы хотим удостовериться, что результаты голосования [в Мичигане] не включают в себя поданные мошенническим или незаконным путем бюллетени для голосования", - приводит слова Моргана агентство Reuters.

Как сообщает газета Washington Examiner, в новом иске утверждается, что многие наблюдатели от Республиканской партии были исключены из процесса подсчета отправленных по почте бюллетеней в округе Уэйн, где расположен Детройт, крупнейший город штата. Отмечается, что наблюдатели-республиканцы также подверглись преследованию и запугиванию. По сведениям газеты, Морган заявил, что иск содержит письменные показания о нескольких нарушениях, которые были даны под присягой.

По информации телеканала Fox News, кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден лидирует в Мичигане (16 выборщиков), набрав 50,6% голосов после обработки 99% голосов, результат Трампа оценивается в 47,9%. При этом в округе Уэйн, где обработаны 100% голосов, Байден лидирует более уверенно, получив 68,1% голосов против 30,7% у Трампа.

Избирательный штаб Трампа и представители Республиканской партии подали целый ряд исков с целью оспорить процесс подсчета голосов по меньшей мере в пяти штатах по итогам президентских выборов. В Мичигане штаб Трампа подал иск с требованием остановить обработку бюллетеней из-за ненадлежащего допуска к процессу подсчета наблюдателей-республиканцев. Это требование, однако, было отклонено.