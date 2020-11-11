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Япония и США провели первый раунд переговоров о расходах на содержание военных баз

Стороны подтвердили, что "договоренность о размещении военных на территории Японии играет важную роль в эффективном функционировании американских войск" в этой стране

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Представители Японии и США провели в Вашингтоне первый раунд официальных переговоров по вопросу распределения расходов на содержание американских военных баз на японской территории. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении МИД Японии.

"Япония и США подтвердили, что [договоренность о размещении военных на территории Японии] играет важную роль в эффективном функционировании американских войск в Японии, что является основой японско-американского альянса", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства. МИД Японии также выразил надежду, что стороны достигнут взаимовыгодной договоренности, которая послужит укреплению альянса.

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своих опубликованных мемуарах сообщил, что Вашингтон в 2019 году потребовал от Токио выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в 4,4 раза больше, чем сейчас. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии, если она откажется увеличивать расходы.

Расходы Японии на содержание американских военных баз в 2020 финансовом году (закончится 31 марта 2021 года) составят 199,3 млрд иен (более $1,8 млрд по текущему курсу). Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также берет на себя зарплату их местного персонала.

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