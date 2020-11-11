Болсонару заявил о готовности защищать Амазонию силой оружия, вспомнив инициативу Байдена

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 ноября. /ТАСС/. Бразилия должна быть готова к защите Амазонии от иностранного вмешательства силой оружия, если будут исчерпаны дипломатические методы. Об этом заявил во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару, вспомнив о критике ситуации в регионе со стороны кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена.

"Недавно мы слышали, как серьезный кандидат на пост главы государства заявил, что если я не потушу пожары в Амазонии, он установит торговые преграды для Бразилии. Что мы можем противопоставить этому? Одной дипломатией не обойтись, ведь так, Эрнесту [Араужу, глава МИД Бразилии]? На случай, когда заканчивается слюна, нужно иметь порох", - заявил бразильский лидер, выступая на мероприятии в президентском дворце.

"Необязательно его использовать. Достаточно знать, что он есть", - подытожил Болсонару. По мнению политика, Бразилии с ее большими запасами природных богатств необходимо соблюдать осторожность. "Кругом полно проходимцев, которые положили на них глаз", - считает глава государства.

На первых предвыборных теледебатах с президентом США Дональдом Трампом Байден обратился к проблеме уничтожения экваториальных дождевых лесов бразильской Амазонии. Он заявил о готовности объединить международные усилия в целях выделения на борьбу с этим $20 млрд, пригрозив Бразилиа, в случае отказа, серьезными экономическими последствиями.

Болсонару открыто симпатизирует Трампу, в чем неоднократно признавался публично. За резкие высказывания и схожесть взглядов с американским лидером главу Бразилии часто называют "тропическим Трампом". Сам Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит ему примером и что он, как и американский лидер, хочет "сделать свою страну великой".