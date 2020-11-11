{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

СМИ: премьер Японии намерен провести первый телефонный разговор с Байденом 12 ноября

Как ожидается, стороны обсудят двусторонние отношения и стратегический альянс

ТОКИО, 11 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к согласованию проведения первого телефонного разговора премьер-министра Ёсихидэ Суги с демократом Джозефом Байденом, который, согласно оценкам американских СМИ, победил на выборах президента США. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что беседа должна состояться 12 ноября. Как ожидается, стороны обсудят двусторонние отношения и стратегический альянс.

Ранее газета Nikkei сообщала, что Суга также планирует осуществить свой первый визит в США в феврале следующего года после инаугурации нового американского лидера 20 января. Организация визита будет в первую очередь зависеть от ситуации с пандемией, его сроки могут быть скорректированы.

Суга уже поздравил Байдена с победой, также японское правительство направило поздравление по дипломатическим каналам.

Теги
ЯпонияСШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
Болсонару заявил о готовности защищать Амазонию силой оружия, вспомнив инициативу Байдена
По мнению президента, Бразилии с ее большими запасами природных богатств необходимо соблюдать осторожность
Читать полностью