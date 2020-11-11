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Выборы президента США - 2020

WP: заявивший о подлоге на выборах работник почты Пенсильвании отказался от показаний

Ранее Ричард Хопкинс утверждал, что начальник отделения почтовой службы инструктировал подчиненных подписывать полученные после дня выборов бюллетени задним числом

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудник почты из штата Пенсильвания Ричард Хопкинс, заявивший о нарушениях при приеме бюллетеней на выборах, отказался от своих показаний. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на трех участников брифинга о расследовании дела о предполагаемых фальсификациях.

По информации издания, работник службы Ричард Хопкинс утверждал, что начальник отделения почтовой службы в Пенсильвании инструктировал подчиненных подписывать полученные после дня выборов бюллетени задним числом. Однако 8 ноября Хопкинс заявил сотрудникам офиса генерального инспектора Почтовой службы США, что его обвинения не являются правдой, и подписал заявление об отказе от показаний, отмечается в публикации.

Офис генерального инспектора уведомил на брифинге членов Конгресса о данном решении Хопкинса.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Наибольшая активность республиканцев в этом направлении развернулась в штате Пенсильвания, который принес Байдену 20 голосов выборщиков. Иски по голосованию в этом штате были поданы не только в несколько местных судов, но и в Верховный суд США.

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