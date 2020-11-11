WP: заявивший о подлоге на выборах работник почты Пенсильвании отказался от показаний

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудник почты из штата Пенсильвания Ричард Хопкинс, заявивший о нарушениях при приеме бюллетеней на выборах, отказался от своих показаний. Об этом сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на трех участников брифинга о расследовании дела о предполагаемых фальсификациях.

По информации издания, работник службы Ричард Хопкинс утверждал, что начальник отделения почтовой службы в Пенсильвании инструктировал подчиненных подписывать полученные после дня выборов бюллетени задним числом. Однако 8 ноября Хопкинс заявил сотрудникам офиса генерального инспектора Почтовой службы США, что его обвинения не являются правдой, и подписал заявление об отказе от показаний, отмечается в публикации.

Офис генерального инспектора уведомил на брифинге членов Конгресса о данном решении Хопкинса.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Наибольшая активность республиканцев в этом направлении развернулась в штате Пенсильвания, который принес Байдену 20 голосов выборщиков. Иски по голосованию в этом штате были поданы не только в несколько местных судов, но и в Верховный суд США.